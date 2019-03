Pealtnäha mängleva kergusega viskavad nad saltosid, teevad pööraseid tõsteid ja võtavad graatsilisi poose, mis pallimängude pauside ajal spordipublikul silmad särama löövad. On ainult üks viis teada saada, kui keeruline see ikka olla saab. «Koputan» Euroopa meistritiitlit jahtivate TalTech tantsutüdrukute uksele ja esitan palve, mille pärast peagi valus hakkab.

Istusime kahekesi seina ääres ja kell hakkas juba trennitundi täis tiksuma. «Kas tõesti on nad kõik nii viimase minuti inimesed? Ma rumal tulin pool tundi varem..» Tuli aga välja, et olime oodanud vale ukse taga.

Võtsin kasutusele plaani B- improvisatsiooni. Ma ei taha teada, kuidas see välja nägi. Hea, et olen vaegnägija ja seinapeegli peegeldusest ainult värve eristasin.

Soojendus oli sama, mis oli esimene trenn - käed kõrval jooks. Mu rõõm oli suur, kui sain teada, et harjutused on samad, mis esimeses trennis. Tundsin end tunduvalt paremini. Teadsin, mida teha ning seekord suutsin isegi iseendale peeglist keskenduda. Oskasin isegi end veidi jälgida, et käed ikka sirged oleks, puus pööratud ja päkk sirutatud oleks.

Mu rõõm jäi küllaltki üürikeseks. Et jalad täitsa soojaks saada pidime tegema ka jalatõsteid ette, küljele ja taha ning harkhüppeid ka. Sain iseenda üle naerda, sest see on uskumatu, milline puuhobune võib üks õrnema soo esindaja olla.

Valisin enda ligidalt «ohvri» kelle järgi tegema hakkasin. Väga hullu vist ei olnudki, aga ega millegagi kiidelda ka ei olnud, sest mu peas kordusid küllaltki sarnased sõnad: «Ah? Misasja? Mis nüüd? Mis see on, mis see on, mis see on? Ma ei jõua!»

Mina olin paaris treener Keisyga. Ta võttis mu jala ning siis kuskil valu ja ebamugavuse piiril venitas mind. Arvasin selle päevani, et on võimatu kuulda iseenda lihaseid rebenemas, aga vist sellel päeval sai see teoks.

Jõudsin sellel korral natuke liia vara ja sisustasin aega võrkpalli vaatamisega. Trennisaali ukse taga rõdult oli suurepärane vaade. See oli see kurikuulus mäng, kus esindusrühm esines.

Nägin tantsimas neid vaid korra. Teised tantsutüdrukud kilkasid ja elasid kaasa. Naeratused kõrvuni, päkad sirutatud, attitude'i rohkem kui «Las käia» filmi kahel rühmal kokku. Väga-väga lahe oli neid vaadata. Kõrvaltvaatajana sain aru, et see kommuun ja kokkuhoid, mis neid ühendab, on suur osa nende edust ja kirest.

Ei läinud palju mööda, kui muundusin tagasi inetuks pardipojaks. Julgeksin isegi väita, et munaks, enne pardipoega. Õppisime tantsu Ciara loo «Level up» järgi. Siinkohal palun ma teil selle laulu tagataustaks tööle panna, et oleks audiovisuaal mu piinadest.

Kui ma esimest korda seda tantsu nägin, mõtlesin, et kui raske see ikka olla saab. Naeran ja nutan korraga, sest mu optimism sai korraliku paugu sellel korral.

Sain tantsusammud teoorias «nüüd peaks midagi sellist tulema» stiilis selgeks. Ütleme nii, et kui selles trennis oleks keegi medaleid jaganud, siis mina oleks saanud «Noh.. Vähemalt sa üritasid» medali. Otsast lõpuni tantsu ei saanud kordagi õigesti tantsitud. Mu strateegia, et tee lihtsalt kellegi järgi läks ka vett vedama, sest ma lihtsalt ei jõudnud neile järele.

«Ah!? Appi! Mis nüüd! Vasak-parem-vasak-parem jalg! Keerutus! Mis nüüd? Oota, mis nüüd!? Mis see on?! Korras, jäin maha. Mm... mis nüüd, mis nüüd, mis nüüd.» Üldiselt nägi selline välja mu peas toimuv. Suur segadus. Suudan siinkohal samastuda legendaarse Homer Simpsoniga, kellel ahvipärdik peas taldrikuid kokku lõi.

Aega võttis, aga asja ei saanud. Tantsu ma lõpuks selgeks ei saanudki. Aga veerand tantsust on juba rohkem, kui mitte ühtegi sammu! Loll on see, kes vabandust ja lohutust ei leia.

Trennis kiitlesin just, et lihased ei valuta enam üldse, ja et magneesiumiõli teeb ikka imesid. Koju jõudes valutas mul iga kehaosa. Ka need, mille olemasolust mul siiani aimugi ei olnud. Nagu oleks suusamäe otsast alla veerenud. Selline tunne et isegi liigesed valutavad. Tollest õhtust on mul viimane mälestus voodis, kui keerasin ja mörisesin oiata, et kõik on valus.

Seekord oli trenn Koplis, sest meil oli akrotrenn! Algas jube veidralt mu jaoks. Maja on- ust kust sisse saab, ei ole. Jumalale tänu, üks uks ikka oli. Ja tuli välja, et õige uks. Olen maailma kõige halvem orienteeruja ja tunnen isegi kergelt uhkust enda ukse-leidmise saavutuse üle.

Trenni läksin justkui vati sees, kinnise ja nohuse ninaga. Igaks juhuks ei hakanud end isegi kraadima, sest muidu oleksin ma teadnud, et mul on palavik, mitte ma poleks seda arvanud.

Jõudsin jälle natukene vara, sest iseend teades kartsin, et võin vabalt ära eksida. Olin üllatunud, sest päris mitu inimest olid juba enne mind jõudnud sinna. Nad aruasid tuliselt tantsuasju, millest ma eriti aru ei saanud. Üritasin natukene süveneda ka, et ehk saan kuuma kõmu tänase trenni kohta ja mis mind ees ootab.

Jõudsime saali ja rahvast oli minu jaoks palju. Teised aga väitsid, et epideemia on üle käinud ja enamus meie esinduse rühmast on haiged. Trennis oli kolm rühma ning akrotreener oli minu jaoks võõras nägu, nime juba õnneks varasemalt teadsin- Kristiin. Küllaltki lühikest kasvu ja esmamulje poolest tundus range. Tegelikult oli ta väga väga vahva.

Julgen tunnistada, et see oli kõikide trennide arvestuses kõige raskem soojendus. «Ma vist minestan ära, pea käib ka sellest kukerpallitamisest nii ringi,» mõtlesin kui saali külgedel olevatesse kardinatesse komistasin peale tirelitiiru.

Proovisime kahte erisugust tõstet. Teine nii hästi välja ei tulnud, aga ma arvan, et arvestades, et tegin seda esimest korda, läks meil suurepäraselt. Lõppkokkuvõttes olid kõik elusad ja terved ja mina lakke pead ära ei löönud.

Ainult paar pisikest sinikat tuvastasin järgmisel hommikul. Keha valutas veel paar päeva, aga õnneks on see valu nauditav.

KES ON TALTECHI VÕRRATUD TANTSUTÜDRUKUD?

TREENERID

Keisy Põldsam (29), Getter Jaani taustatantsija

Olen TalTech Cheerleaders manager, treener ja tantsija. Tantsinud olen juba 17 aastat.

Keisy Põldsam, treener. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Heli-Mari Sakala (25)

Olen TalTech Cheerleaders treener ja tantsija. Tantsinud olen 22 aastat, millest 6 aastat TalTech Cheerleadersite peres.

Heli-Mari Sakala, treener. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

TANTSUTÜDRUKUD

Adele Vainumets (19)

Olen TalTechi tudeng ja TalTech Cheerleaders tantsija. Tantsimisega olen tegelenud 7. aastat.

Kõige ägedamad mälestused seoses tantsutüdrukutega on suuremad esinemised, võistlused ning kindlasti ka suvelaagrid.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Andra Mataloja (22)

Olen TalTech tantsutüdruk, TalTechi tudeng ning töötan IT valdkonnas analüütikuna. Tantsinud olen 7 aastat, sellest läheb 2. aasta TalTech Cheerleaders tantsutüdrukuna.

Kõige ägedam mälestused on erinevad esinemised ägedatel üritustel.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Anita Mäetalu (21)

Õpin teist aastat Tallinna Tehnikakõrgkoolis tootmiskorralduse erialal ning olen TalTech tantsutüdruk. Tantsinud olen juba 13 aastat.

Kõige ägedam mälestus seoses tantsutüdrukutega on Getter Jaaniga lava jagamine MyHits Awards'il.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Anžela Kotelevski (21)

Olen TalTech tantsutüdruk, TalTech tudeng ja modell. Rahvusvahelisel iluduskonkursil saavutasin talendivoorus I koha TalTech tantsutüdrukute tantsuga. Tantsinud olen tänaseks 6 aastat.

Kõige ägedam mälestus seoses tantsutüdrukutega on III koht Vabariikliku Tantsutüdrukute festivalil.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Birgit Orulaid (20)

Olen TalTechi lasterühma treener ja võimlemistreener ning tudeng Tallinna ülikoolis. Tantsinud olen 4 aastat ning 13 aastat olen tegelenud rühmvõimlemisega.

Kõige ägedam mälestus seoses tantsutüdrukutega on kindlasti suured lavad ja suur publik.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Hanna Lisette Helekivi (19)

Olen TalTech Cheerleaders tantsija ja Tallinna ülikooli tudeng. Tänaseks olen tantsinud 14 aastat.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Helena Ajaots (21)

Olen TalTech Cheerleaders tantsija, VK Piruett treener ja TalTechi Ärinduse eriala tudeng. Varasemalt tegelesin 12 aastat rühmvõimlemisega, tantsinud olen 3 aastat.

Iga esinemine, treening ja tiimiüritus on mäletamist väärt! Kindlasti üheks kõige hilisemaks ja ägedamaks esinemiseks on MyHits Awards, mis jättis kustumatu mälestuse.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Jana Vinkel (20)

Millega tegeled? TalTechi tantsutüdruk ja TLÜ teise kursuse tudeng. Enne tantsimist tegelesin 13 aastat iluvõimlemisega.

Kõige ägedam mälestus seoses tantsutüdrukutega on Suurtel lavadel suurte publikute ees esinemine.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Kairi Perk (24)

Olen TalTechi tantsutüdruk, töötan projektijuhina ja õpin magistris finantsjuhtimist. Tantsinud olen 6 aastat. Enne tantsimisega alustamist tegelesin rühmvõimlemisega 12 aastat.

Kõige eredamalt on meelde jäänud suure publiku ees esinemised.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Kristiin Bauer (27)

Olen TalTech Cheerleaders tantsija, õpin TalTechis tootmistehnikat ja juhtimist ning töötan mööblitööstuses tootmise planeerijana. Tantsinud olen 22 aastat, millest 8 aastat TalTech Tantsutüdrukute ridades.

Kõik suuremad esinemised ja võistlused on olnud väga vinged ja erilised. Kuid suurimat väärtust loovad minu jaoks erinevad inimesed, kellega tutvunud olen ning kogemused ja oskused, mis tiimis omandatud. See on uskumatu, kui ägedad ja motiveerivad inimesed meil koos on.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Kristiina Krause (18)

Olen TalTech tantsutüdruk ja tegelen kergejõustikuga, õpin Tallinna Inglise Kolledžis. Eelnevalt tegelesin 9 aastat rühmvõimlemisega, tantsinud olen aga 5 aastat.

Kõige ägedamad mälestus seoses tantsutüdrukutega on lahedatel üritustel ägedate artistidega esinemised.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Laura Kallas (21)

Õpin TalTechis äriinfotehnoloogiat kolmandal kursusel. Tantsinud olen 9 aastat.

Kõik välisprojektid on olnud väga ägedad (muusikavideod, MyHits Awards jne), kindlasti üks meeldejäävaim hetk oli kui me Lätis BEST SHOWl PRO kategoorias teise koha saime, need emotsioonid on kirjeldamatud. Ei saa mainimata jätta ka meie hooaja lõpuväljasõite ja suvelaagreid.

Marit Miller (19)

Olen Tallinna ülikooli koreograafia eriala tudeng ja Taltech Cheerleaders tantsija. 2015-2017 osalesin «Koolitantsu Kompanii» tantsulavastustes. Tantsinud olen 13 aastat.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Rauna Paula Runnel (26)

Töötan spordi- ja vabaajakaupade kaupluste ketis turundusspetsialistina. Lisaks tantsimisele naudin kontsertide külastamist ja õpin trummimängu. Tantsinud olen veidi üle 10 aasta. Olin 14 või 15, kui minust sai tantsutüdruk. Viimased 8 hooaega olen olnud TTÜ ridades.

Meil on palju ägedaid mälestusi, mille seast valida, kuid koondisemängud on olnud eriti ägedad!

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Tiina Nei (30)

Töötan asutuses Rovico OÜ müügisekretärina. Tantsinud olen 10 aastat.

Oi, ägedaid mälestusi on nii palju. Alustades platsi mängudest, Bestshow Lätis, erinevad muusikavideod, Euroopa meistrvõistlused, Myhits Awards ja lõpetades «Su nägu kõlab tuttavalt kuldne hooaeg», you name it! Mis on peamine ja veelgi rõõmustavam selle kõige eeltoodu juures- neid võimalusi aina tuleb juurde ja juurde! MEIL ON TÕESTI MEGA POWER TIIM.

TalTech tantsutüdruk. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Velli Kütt (28)

Töötan Tallinna Tehnikaülikoolis uuringute spetsialistina, teen projektipõhist teadustööd, tantsin ja olen Tallinna Ülikooli psühholoogiaõppe magistrant. Tantsinud olen alates esimesest klassist.

Mulle meeldib, et trennid toovad alati midagi uut ja loovad võimaluse end pidevalt ületada. Kui arvad, et lagi on saavutatud, siis suudad enesele teadmata tegelikult veel mitu korrust minna. Kõik on võimalik!

Suured show-d ja suured lavad on see, mis annab nii palju energiat, et see kandub ka muudele elualadele edasi.