Venemaa väitel suri Põhja-Kaukaasias 128-aastasena «maailma vanim» inimene

Naise enda väitel aitas tal väga vanaks elada airaan, mis on gaseeritud hapupiimatoode ja milles on palju kasulikke aineid.

«Minu ema rõhutas pidevalt, et ka vanas eas tuleb liikuda ja tööd teha, sest see hoiab tervise ja mõistuse korras. Võimalik, et meie suguvõsa on õnnistatud pikaealisuse geeniga, sest minu vanaema, emaema elas 117-aastaseks,» teatas Hassan.