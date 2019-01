Video: kuristikku kukkumine võttis kuulsalt bikiinides matkajalt elu

Taiwani õhupääste üritas naist Black Hawk kopteri abil kuristikus välja tuua, kuid paduvihm ja tuul takistasid seda. Päästemissioon lükati tunde edasi ja 28 tundi hiljem said nad ta surnukeha kätte.

Päästeoperatsiooni juhtinud Lin Cheng-i teatel näitas naise mobiili positsioneerimine, et ta on 1700 meetri kõrgusel, kus öisel ajal on temperatuur kaks kraadi.