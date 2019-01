Vietnami arstid pumpasid mehe makku 15 purgitäit õlut, et päästa ta puskarimürgistusest

48-aastane Nguyen Van Nhat jõi nii palju puskarit, et kaotas teadvuse, teatab iltalehti.fi.

Haiglasse jõudnud meest uurinud arstid said kiiresti aru, et patsiendil on mürgistus ja nad langetasid otsuse pumbata organismi puhastamiseks ta makku viis liitrit ehk 15 purgitäit õlut. Õlut pumbati mehe makku üks purgitäis tunnis.