Pildid ja video: need kolm asja aitasid pühapäeval surnud jaapanlasel elada 113-aastaseks

Pere teatel lahkus eakas mees 20. jaanuaril, magades oma kodus. Nonakade pere on neli põlvkonda pidanud Ashoros hotelli ja kuumaveeallika spad. Spahotelli praegune juht on Maszo Nonaka lapselaps Yuko Nonaka.

Jaapan on riik, kus on palju pikaealisi, kelle vanus on 100 aastat ja üle selle.