Video: Morgan Freemani lapselapse tapja sai 20 aasta pikkuse vangistuse

Davenportide väite kohaselt kasutas Freeman oma lapselast seksuaalselt ära, see tekitas noorele naisele depressiooni ja meeltesegaduse, teatab news.com.au.

Morgan Freeman mais 2018 New Yorgis kirjandusgalal

«Morgan Freeman kasutas oma lapselast ära. Tema on Hinesi surmas süüdi, mitte minu poeg. Mu poeg on süütu! Hines viis mu poja oma käitumisega kuriteoni,» karjus Lamar Davenporti ema kohtus, kui kohtunik Ellen Biben teatas, et Davenport saab 20 aasta pikkuse vanglakaristuse.