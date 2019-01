Raamat: Adolf Hitleri kallimale Eva Braunile tehti vagiinaoperatsioon, et ta saaks seksida

Tegemist on harva esineva sündroomiga, mille puhul ei arene tüdrukutel normaalset reporoduktiivsüsteemi. Neil ei ole või on ainult osaline emakas, vaginaalne kanal on lühike, kitsas või puudub hoopis. Selle sündroomiga täiskasvanud naised ei saa seksida või kui organid on osaliselt olemas, siis on seks väga valus. Selle all kannatajaid saab aidata kirurgiliselt.