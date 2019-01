Sophie Turner ei tohtinud «Troonide mängu» võtete ajal juukseid pesta

«Esimestel hooaegadel mul seda keeldu ei olnud, sest pidin välja nägema kena noor aadlidaam. Siis aga tuli keeld ja ma käisin ringi «rasv» peas. Keelu põhjus oli, et mu soenguid oli keeruline teha ja soengud pidid kaua vastu pidama,» teatas staar.

Turneri sõnul olid ta punaseks värvitud juuksed nii mustad, et mustus pidas kinni isegi kunstlume masinast ta juustele lennanud osad.

Turner ei ole punapea, vaid ta on blond.

«Troonide mängu» viimane, kaheksas hooaeg jõuab HBO kanali vaatajateni 14. aprillil. Kaheksas hooaeg koosneb kuuest osast, iga osa pikkus on üle ühe tunni.

Viimase hooaja reklaamvideo «Crypts of Winterfell» kohaselt peab Starkide dünastia oma põliste valduste, Winterfelli lossi ja maade säilitamise eest võitlema.

Sari «Troonide mäng» põhineb USA kirjaniku George R R Martini raamatusarjal « A Song Of Ice And Fire» (Jää ja tule laul), mille esimene osa kannab pealkirja «Game of Thrones» (Troonide mäng).