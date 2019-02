Nalja nabani: Hensugusta võtab saates ette värvikamad reisiapsud

Reisimine on ohtlik, seetõttu Hensugusta reisil ei käigi. Palju parem on vaadata kui teised reisivad ja naljakalt ebaõnnestuvad.

Henri Karpov ehk Hensugusta on üks tõsiselt positiivne nähtus Eesti Youtube'i maastikul. Tema ja tema pere ettevõtmistest pajatav humoorikas tõsielu-show on eesti noorte seas meeletult populaarne. Sellest räägib ka kõnekas fakt, et tänaseks on tema Youtube'i kanalil juba üle 40 000 tellija.