Video: roheliseks hakanud Anu Saagim paljastab, mis saab karusnahksetest kasukatest ja kuidas ta poliitikasse meelitati

Saagim tunnistas täna Tallinnas Piip ja Tuut mängumajas toimunud pressikonverentsil, et poliitikasse on kutsutud teda varemgi ning pakkumisi on tulnud pea igast erakonnast. «Hingelt ja meelelaadilt olen ma roheline olnud juba aastaid,» põhjendas Saagim valiku tagamaid.

Saagim rääkis, et mõte poliitikasse minna tuli Roheliste juhilt Züleyxa Izmailovalt. «Ma kurtsin talle, et olen väga apoliitiline ja ei lähe valima, sest ma ei usu mitte kellessegi. Siis ta ütles, et pane ennast nimekirja, hääleta iseenda poolt ja tee seda sellises erakonnas, millesse sa usud,» ütles Saagim.

Saagim eitas võimalust, et tegu on ajakirjandusliku eksperimendiga. «Mulle on korduvalt pakutud ka teha ajakirjanduslik eksperiment üksikkandidaadina, aga sellele ma ei ole viitsinud alla kirjutada,» rääkis naine.

Küsimusele, kas bravuuritar peab nüüd kasuka nurka viskama, vastas Saagim, et see on juba ammu tehtud. «Ei leia juba möödunud aastast piltidelt, et ma oleks kõndinud ringi ehtsast karusnahast kasukaga. Kuna minu ümber olevad inimesed enam kasukaid ei kanna, on väga piinlik seda ka ise teha,» tunnistas Saagim.

Endine «Stiilipäeviku» saatejuht andis ka nõu, millega moeteadlik inimene karusnaha asendama peaks. «Õnneks mood soosib kunstnahka vägagi,» teadis Saagim rääkida.

Saagim ütles, et kuigi teda peaksid valima kõik eesti kodanikud, nii noored kui vanad, on valimislubaduste väljaütlemise jaoks veel vara. «Sukeldusin valimiskampaaniasse eile hilisõhtul ja ma ei ole põhikirjaga nii põhjalikult tutvunud,» ütles naine ja selgitas, et oli otsuse tegemisega viimase hetkeni kahe vahel.

Pressikonverentsil tutvustas Saagim ennast ilu- ja tervisekummardajana, mistõttu hakkab talle vastu, et peab tervislike toitumise eest topelthinda maksma. Tuntud seltskonnatäht rääkis, et tänapäeva noorte seas levinud väärtused, näiteks reisimine ja maailma avastamine, on tallegi südamelähedased, ning loodab, et suudab Roheliste poolehoidu noorte seas tõsta.

Roheliste liige Jakko Väli kinnitas pressikonverentsil, et nende valimisnimekirjas pole ühtki poliitbroilerit, ka Saagim rõhutas, et nii tema kohta öelda ei saa.