Soome meedia: Anu Saagim lahkub ajakirjandusest ja läheb poliitikasse

Saagim liitus mõni aeg tagasi erakonnaga Eestimaa Rohelised, mis on väikepartei.

Saagim kommenteeris Õhtulehes, et tema jaoks on nüüd õige aeg minna poliitikasse ning ta eesmärgiks on teha Eestist maailma üks puhtamaid ja tervislikemaid riike.