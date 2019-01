VIDEO Kehakeele ekspert: prints Harry üritab olla alfapapa, kuid see tekitab stressi

Kehakeele ekspert Judi James sõnas briti meediale, et Harry üritab käituda nagu alfapapast turvamees, kuid see tekitab temas pingeid ja stressi, kuna see on tema jaoks uus roll.

Ekspert lisas, et 34-aastane prints Harry ja ta 37-aastane naine, Sussexi hertsoginna Meghan saavad sel kevadel esmakordselt vanemateks.

Sussexi hertsoginna Meghan ja prints Harry 14. jaanuaril Inglismaal Birkenheadis. Kehakeele eksperdi teatel käitub Harry oma naise ja sündimata lapse suhtes ülikaitsvalt FOTO: NIEBOER/PICTURE PRESS EUR/SIPA /Scanpix

«Harry kehakeel näitab, et avalikkuses olles on ta kogu aeg niiöelda turvamehe hoiak kõige suhtes, mis puudutab ta lapseootel naist. Ta elaks nagu džunglis, kus ta naisega võib midagi pidevalt juhtuda. Harry üritab end seada isa rolli, kuid see võtab veel aega. Sellest ka ta uus käitumine, mida varem tema juures ei täheldatud. Ta on silmnähtavalt pinges, see väljendub samuti tema kõnedes,» selgitas asjatundja.

Jamesi sõnul oli Harry varem naljaviskaja, kuid nüüd on ta suhtluses nalja väga vähe.

«Ta tahab jätta muljet, et on tõsiseltvõetab abikaasa ja tulevane isa. Harry tahab kontrolli oma käes hoida, näidates Meghaniga koos avalikkuses olles, kes on olukorra peremees. Naisel pidevalt käest kinni hoidmine näitab nii omanikuinstinkti kui seda, et tema on kaitsja, ka veel sündimata lapse kaitsja,» lisas ekspert.

Jamesi sõnul oskab näitlejatööd teinud Meghan väga hästi avalikkusega suhelda ja ta naudib rasedust, viidates sageli oma kõhule.

Sussexi hertsoginna Meghan 14. jaanuaril Inglismaal Birkenheadis. Kehakeele eksperdi teatel naudib Meghan oma rasedust FOTO: Danny Lawson / PA Wire/PA Images/Scanpix

«Harry astub alati mõned sammud Meghanist ees ja nagu veab oma naist kaasa, hoides tal kindlalt käest kinni. See näitab, et tema juhib,» selgitas James.

Sussexi hertsoginna Meghan ja prints Harry 14. jaanuaril Inglismaal Birkenheadis FOTO: NIEBOER/PICTURE PRESS EUR/SIPA /Scanpix

Lisaks puudutab Harry avalikkuses sageli Meghani selga. Tegemist on empaatilise puudutusega, kuna rasedad naised tunnevad sageli seljas valu.

Veel üritab Harry võimalikult oma naise lähedale jääda, samas tundes muret, kas ta on ikka piisavalt lähedal.

Jamesi sõnul illustreerib seda hästi selle nädala alguses Inglismaal Birkenheadis aset leidnu, kus Meghan kummardus ühe tüdrukuga rääkima ja laps ulatas talle lille.

Sussexi hertsoginna Meghan ja prints Harry 14. jaanuaril Inglismaal Birkenhead. Kehakeele eksperdi teatel üritab prints Harry avalikkuses oma naist kaitsta ka olematute ohtude eest FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

«Harry oli oma naise lähedal, vaadates võõraid naeratavalt, kuid siiski mureliku pilguga ja hammustades huult. Ta oli pinges ja jättis mulje, nagu kardaks ta võõrastepoolset kallaletungi oma naisele. Harry kehahoiak ja näoilme viitasid suurele sisemisele pingele. Tundub, et Harry näeb ohtu ka seal, kus seda ei ole,» selgitas Harryst fotosid vaadanud asjatundja.

Prints Harry ja ameeriklannast näitlejanna Meghan Markle kihlusid novembris 2017 ning abiellusid 19. mail 2018.