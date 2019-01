21. jaanuari hommikul näeb Eestis täielikku kuuvarjutust

Tegemist on punase superkuu varjutusega, mille osaline varjutus algab Eestis kell 5.33 ja lõppeb kell 8.50. Täisvarjutus algab kell 6.41 ja lõppeb kell 7.43.

Astronoomide teatel on lisaks väga suurele Kuule näha idataevas ka Veenust ja Jupiteri.

Kuna Kuu orbiit on elliptiline, siis Kuu kaugus Maast muutub.

Kuu on Maast kõige kaugemal 406 700 kilomeetri kaugusel ja kõige lähemal 356 400 kilomeetri kaugusel.

Kui Kuu on täiskuufaasi ajal Maale kõige lähemal, kannab ta nime superkuu ja paistab eredam.

See kuuvarjutus on lisaks Lääne- ja Põhja- Euroopale nähtav ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aafrikas, osades paikades Aasias ja Lähis-Idas.

Kuuvarjutus 21. augustil 2017. Pilt on tehtud USAs Oregonis Salemis

See, kui punasena Maa kaaslane täieliku varjutuse korral täpselt paistab, sõltub meie planeedi atmosfääris valitsevatest tingimustest. Kui õhus on palju vulkaanipursketuhka, võib Kuu paista pruun. Kui atmosfäär on aga selge, võib Kuu näida sügavpunane.