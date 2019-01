Video: hispaanlasi häirib naeratav selfisaatan

Segovia legendi kohaselt meelitasid linlased Saatanat sinna akvedukti ehitama ja see õnnestus, teatab elpais.com.

Akveduktile tahetakse panna suur, 1,7-meetrine selfit tegeva Saatana pronskuju, mille ühes käes on nutitelefon ja teises tõstmismehhanismis olev ehituskivi.

Kuju väiksem mudel on pandud linnavalitsusse vaatamiseks ja ka kritiseerimiseks, mida kohalikud ei ole kasutamata jätnud.

Segovialaste sõnul on sel saatanal liiga rõõmus ja heatahtlik ilme. Enamik neist on katoliiklased ja nende silmis on saatan kurjuse kehastus, mitte ei ole nende linna sümbol.