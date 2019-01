Pildid ja video: Indias on käimas maailma suurim religioosne festival, kus tähtsal kohal on suplus ja alasti pühamehed

Selle ligi kaks kuud kestva festivali põhitegevuseks on oma pattudest vabanemine. Seda saab teha mitmesuguste tseremooniatega, milles on põhikohal tuli ja vesi. Prayagrajs ühinevad Gangese, Yamuna ja Saraswati jõgi ja seda kohta peetakse pühaks paigaks, kus on võimalik oma patud maha pesta ja saada lunastus.