Jayme Clossi juhtum: mees sundis röövitud tüdrukut olema tunde voodi all

Politsei arreteeris Pattersoni 10. jaanuaril ja mees tunnistas, et talle jäi Jayme silma kui ta möödunud aasta sügisel ühel hommikul koolibussist mööda sõitis, teatab telegraph.co.uk.

Tüdruk sõnas politseile, et kui Pattersonil olid külalised, siis pidi ta tunde olema kägaras mehe voodi all ja ei tohtinud häält teha.

Mees pani voodi ümber heli tekitavad asju, et kui tüdruk oleks tahtnud voodi alt välja tulla, siis oleks seda kohe kuulda olnud.

Jayme Clossi teatel pidi ta voodi all olema tunde, vahel kuni 12 tundi. Tal ei olnud siis süüa ega juua ja ta ei pääsenud WCsse.

Mees oli talle öelnud, et kui ta üritab põgeneda või annab võõrastele märku, et ta majas on, siis juhtub temaga midagi väga halba.