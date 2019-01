Noor läti laulja kadus Egiptuses Hurghadas

Tvnet.lv kontakteerus lauljanna ema Aia Katarskaga, kelle arvates on ta tütar araabia päritolu mehe käes, kes teda peksab ja teda vangistuses hoiab.

Ema on veendunud, et ta tütre elu on ohus ja selle tõttu tahab ta võimalikult kiiresti Egiptusse sõita.