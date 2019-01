Tai jalgpallipoiste päästmisloos ilmnes uusi jahmatavaid üksikasju

Cochrane on avaldanud Tai jalgpallipoiste päästeoperatsioonist kolm raamatut: «The Cave: The Inside Story of the Secret Plans and Unsung Heroes that Helped a Team of International Experts Pull off the Thai Cave Rescue», «Into the Cave: The Inspirational Inside Story of the Thai Soccer Team Rescue» ja «Miracle in the Cave: The 12 Lost Boys, Their Coach, and the Heroes Who Rescued Them».