Pildid ja video: Donald Trump pakkus võidukale ameerika jalgpalli meeskonnale küünlavalgel hamburgereid

Tavaliselt pakutakse Valge Maja õhtusöökidel küünalvalgel mingeid delikatesse, kuid kuna presidendi ja kongressi vahelise eelarvevaidluse tõttu on osa Valge Maja töötajaid sundpuhkusel, siis tuli presidendil lihtsam vastuvõtt korraldada, teatab cnn.com.

Reutersi teatel on presidendi ja kongressi vaheliseks tüliõunaks eelkõige Trumpi piiritara rahastamine.

«Osa Valge Maja teenindavast personalist on lahendamata rahaliste küsimuste tõttu sunnitud puhkusel ja seega Trumpil nappis teenindajaid, et jalgpalluritele klassikalist õhtusööki pakkuda,» teatas Valge Maja allikas.

«Meil on lisaks 300 hamburgerile ka palju pitsat ja friikartuleid, see on suurepärane Ameerika toit,» sõnas Trump ajakirjanikele enne sündmuse algust kui teenindajad laual olnud küünlajalgades küünlad süütasid.