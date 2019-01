Bussijuht sõidutas naise öisel ajal ta kodumaja ette

Kui Kvarnström nägi, et on bussis viimane reisija, läks ta bussijuhi juurde ja küsis, kas juht saaks ta kodule lähemale viia, et ta ei peaks metsa vahel pimedas pikka maad jalgsi minema.

«Tal oli nimesilt rinnas, kuid oli öine aeg ja mulle ei jäänud ta nimi meelde. Me vestlesime ja ma mäletan ta jutust, et tal on kaks tütart. Ta sõnas, et ta mõistab mida tunnevad vanemad, kelle tütred liiguvad öisel ajal,» sõnas rootslanna.