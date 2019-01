Välismaa reisiblogijad said Tallinna kinos kultuurišoki: eestlased ei naera ja kommi saab kühvliga

Austraallane Nick ja korealanna Rachel müüsid kolme kuu eest kogu maise vara maha, tulid töölt ära ning hakkasid täiskohaga reisiblogijateks. Nüüd on rändurid sattunud Eestisse ning tutvuvad siin kohaliku kultuuriga. Varasemates videotes on blogijad Tallinna nimetanud Euroopa hipsteripealinnaks.

Viimases reisivideos külastasid blogijad Solarise keskust, kuna väljas oli nende sõnul kohutav ilm: sadas vihma ja lörtsi. Rachel selgitab videos, et plaan oli kohvikusse minna, ent juhuslikult avastati keskusest Apollo kino. Seejärel satuvad rändurid kimbatusse, kas kulutada kino ja popkorni peale raha või mitte, kuna paarikese päevane eelarve on vaid 30 dollarit ehk 26 eurot.

Lõpuks otsustatakse siiski kinokülastuse kasuks, kuna lörtsine päev sobib filmi vaatamiseks suurepäraselt. «Film on küll inglise keeles, aga subtiitrid eesti ja vene keeles, nii et see on natuke veider,» räägivad blogijad videos. Vaadata otsustatakse fantaasiafilmi «Fantastilised elukad: Grindelwaldi kuritööd» ning Nick loeb pealkirja ka eesti keeles ette. Blogijad on vaimustuses iseteenindusest: isegi komme saab igaüks kühvliga ise tõsta.