Näitleja Chris Pratt kihlus Arnold Schwarzeneggeri tütrega

«Guardians of the Galaxy» staar Pratt teatas kihlumisest täna, 14. jaanuaril Instagramis.

Chris Pratt MTV filmi- ja teleauhindade galal juunis 2018 Californias Santa Monicas FOTO: Jordan Strauss / AP/Scanpix

«Mu kallis Katherine, mul on nii hea meel, et sa «jah» ütlesid! Ma tahan sinuga abielluda ja olen uhke, et saad minu naiseks. Siit me tuleme!» kirjutas Pratt.

39-aastane Pratt ja 29-aastane Schwarzenegger hoidsid pikka aega oma suhet salajas. Alles 2018. aasta detsembris ilmusid nad esmakordselt koos sotsiaalmeediasse.

13. detsembril 29. sünnipäeva tähistanud Katherine Schwarzenegger on kirjanik. Pratt teatas naise sünnipäeval sotsiaalmeedias, et ta on õnnelik, kuna saab olla koos kirjanikuga.

Katherine Schwarzenegger Diane von Furstenbergi 1016. aasta kevadkollektsiooni esitlusel 2015. aasta sügisel New Yorgis FOTO: Aurora Rose / AP/Scanpix

«Sinu naeratus täidab ruumi valgusega. Ma hindan väga seda aega, mil saame koos olla,» kirjutas mees.

Pratt oli 2009 – 2018 abielus näitlejanna Anna Farisega, neil on poeg.

Arnold Schwarzeneggeril ja ta eksnaisel Maria Shriveril on neli last, kellest Katherine on vanim.