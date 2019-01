Donald Trump andis lahutavale esirikkurile Jeff Bezosele hüüdnime

Trump kiitis kõmuväljaannet National Enquirer selle eest, et ta jõudis Jeff Bezose salaafääri jälile ja avalikustas selle, teatab thesun.co.uk.

«Nii kahju, et Jeff Totakaga niimoodi läks,» oli Trump irooniline.

«Jeff Bezos ei osanud arvestada sellega, et mõni teine väljaanne ta rajalt maha võtab. National Enquireri edastatav info on õigem kui tema Amazon Washington Posti oma,» kirjutas USA president tviidis.

Trump ei jätnud mainimata ka seda, et Jeff Bezos võib lahutusega poolest oma varast ilma jääda ja ta eksnaine MacKenzie Bezos saab maailma rikkaimaks naiseks. Jeff Bezose vara suuruseks on umbes 150 miljardit dollarit.

Jeff ja MacKenzie Bezos teatasid oma lahkuminekust 9. jaanuaril Twitteris ühises sõnumis. Nad lisasid, et nad katsetasid lahus olemist enne, kui langetasid lõpliku lahkuminemise otsuse. Nad on edaspidi sõbrad ja kasvatavad oma nelja last koos.