Saksa õpilased päästeti lummemattunud Austria suusakuurordist sõjaväehelikopterite abil

Tugev lumesadu tekitas lühikese aja jooksul umbes kolmemeetrised hanged, mille läbimine on võimatu.

Umbes 500 Austria sõdurit on lumeohupiirkondades jätkanud põhiliste teede lahtilükkamist. Ootevalmis on veel 1000 sõdurit, kes saadetakse välja kui olukord veel hullemaks muutub, sest meteoroloogide teatel lumesadu jätkub.

Austria erinevates piirkondades on lume paksuseks mõõdetud 3 – 5 meetrit. Austria Steiermargi liidumaal Loseri piirkonnas mõõdeti lume paksuseks 5,5 meetrit, mis on kohalik lumerekord.

Austria Alpides on kuulutatud rohke lume tõttu välja laviinioht. Seni on lumes ja laviinides kaotanud elu seitse mäesuusatajat ja matkajat ning kaks matkajat on kadunud.