Dante Põrgu üheksa ringi: mis näitlejate, lauljate või suurte mõtlejatega sa ühte ringi kuulud?

Portaal History lists on huvitunutele need ringid välja toonud ja lihtsasti lahti kirjutanud.

Kuna Dante kirjutas teose 14. sajandil, siis on mõnes ringis olevad inimesed seotud just antiik - või vana ajaga. Seega on mõned tänapäevased inimesed, rikkad ja kuulsad, sinna asetatud vastavalt nende kohta käinud uudislugudele.

Dante esimeses põrguringis resideeruvad kõik mitte-kristlased ning ristimata paganad, keda karistatakse terve igavikuga põrgus. Nad elavad lossis, mille on seitse väravat, mis sümboliseerivad seitset voorust. Seitse voorust on ju nimelt kristluse üks alustalasid.

Neljandas põrguringis on inimesed, keda karistati ahnuse eest. Nemad on omakorda jagatud kahte gruppi. Esimesed on need, kes kogusid kokku suure vara ning seda kellegagi ei jaganud; ja teised need, kes kõik vara kiiresti ära kulutasid. Selle ringi patused peavad rinnaga lükkama suuri raskuseid. See tegevus sümboliseerib nende isekust eluajal sihikindlalt vaid rikkuse poole pürgida.