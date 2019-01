Video: USAs leiti kolm kuud tagasi jäljeltult kadunud 13-aastane tüdruk elusana

Kui anonüümseks jääda soovinud naine tüdrukut märkas, sai ta üsna kiiresti aru, kellega tegemist on, kuna selle lapse kadumisjuhtum on pidevalt uudistes olnud. Lisaks ütles tüdruk oma nime.

«See on Jayme Closs, helistage politseisse,» sõnas naaber.

Ta ei olnud nõus sööma Kasinskase pakutud toitu, vaid ainult silitas naabri koera. Pere teatel oli näha, et laps oli šokiseisundis.

Politsei sai vihje, et tüdruku kadumisega võib olla seotud seal piirkonnas elav 21-aastane mees. Politsei arreteeris ta kui kahtlusaluse.

Politsei arvates viibis pere tütar, 13-aastane Jayme Closs oma vanemate tapmise juures. Tüdruku kohta edastati meedias otsimisteade ja arvati, et ta elu on ohus.

Tüdruku tädid Sue Allerd ja Jennifer Smith sõnasid, et nad ootasid uudised Jayme kohta ja lootsid, et ta on elus.