Esimese maailma probleemid: Paljas Porgand tunneb oma vanuse pärast ahastust

Noortel on kindel eesmärk terve reisi jooksul järgida oma tervislikke eluviise (nad on isegi kõik oma toiduvarud Eestist kaasa pakkinud), kuid Itaalial on neile teised plaanid varuks. Eneseületamise ja iseloomu kasvatamisega tuleb alustada juba maandudes.