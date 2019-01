Pildid ja video: sinised laigud hammastel viitavad, et 900 aastat tagasi elanud naine oli manuskriptide illustreerija

See oli keskajal kallis ja haruldane värv, mida valmistati lasuriidist, mis on poolvääriskivi, teatab telegraph.co.uk.

Uurijate arvates sattus see värv 12. sajandil Põhja-Saksamaa Dalheimi kloostris elanud naise suhu põhjusel, et tegemist oli nunnaga, kes tegeles religioossete manuskriptide illustreerimisega.

Kui varem arvati, et piiblitekstide ja käsikirjade illustreerimisega tegelesid vaid mungad, siis nüüdne uuring näitas, et seda tegid ka nunnad.

Nunna säilmed leiti Frankfurdi lähedasest Dalheimi kloostri surnuaialt mõned aastad tagasi. Uurimine näitas, et see nunn suri millalgi 1100. aasta paiku, olles siis 45 – 60-aastane.

«Meie algseks eesmärgiks oli teha hammaste järgi kindlaks, mida see nunn sõi, kuid siis jäid meile silma, et hammastel on sinised laigud. Kuna sinist leidub taimeriigis vähe, siis arvasime, et tegemist võib olla mingi vääriskiviga,» teatas Yorki ülikooli arheoloog Anita Radini.