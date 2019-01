Video: Gwyneth Paltrow võttis mesinädalatele kaasa ka oma eksmehe

Paltrow esines hiljuti ABC kanali hommikusaates «Live with Kelly and Ryan», kus rääkis oma mesinädalatest koos abikaasa ja eksabikaasaga, teatab cnn.com.

Paltrow teatel on tal moodne kärgpere, kuhu kuuluvad lisaks temale, ta mehele Brad Falchukile ka eksmees Chris Martin, Falchuki lapsed ta eelnevast abielust ning tema ja Martini lapsed.

Gwyneth Paltrow koos oma laste, Moses ja Apple Martiniga 2010 New Yorgis

«Sellised on nüüdisaegsed mesinädalad, kohal oli terve meie kärgpere,» teatas staar.

Ta lisas, et lapsed on sellise suures peres õnnelikud, sest neil on palju vanemaid.