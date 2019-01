Pildid ja video: Vatikan kupatab nunnad ja mungad trenni, et lõpuks oma meeskonnaga olümpiale minna

Vatikanil on varasemast keegli- ja kriketimeeskond, kuid nüüd avati oma spordiklubi Athletica Vaticana, kus hetkel on 60 liiget, teatab telegraph.co.uk.

Selle spordiklubi noorim liige on 19-aastane Šveitsi kaardiväelane ja vanim on 62-aastane teoloogiaprofessor, kes töötab Vatikani raamatukogus.

Vatikan plaanib kunagi oma meeskonna saata suve- ja taliolümpiale, kuid alustatakse sellega, et osaletakse Vahemere ja Euroopa väikeriikide mängudele, kus saavad võistelda riigid, millel on alla ühe miljoni elaniku.

Itaalia olümpiakomitee president Giovanni Malago teatas, et tervitab Vatikani sportlikku algatust ja loodab, et nende sportlased liiga heaks ei saa, sest siis läheb Itaalia sportlastel raskeks.

Selle spordikulbi kaks auliiget on moslemist migrandid, kes said Itaalias asüüli. Paavst Franciscus toetab põgenikke ja kutsub üles neid aitama.

Vatikani spordiklubi T-särk on erkkollane, seljal mustade tähtedega Athletica Vaticana. Nende dress on tumesinine, rinnaosal on valged ja kollased triibud. Kollane ja valge on Vatikani lipu põhivärvid.