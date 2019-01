Maailma esirikkur Jeff Bezos ja ta uus kallim suhtlevad räigete pornosõnumite kaudu

USA meedia teatel on Jeff Bezose uus kallim ta tutvusringi aastaid kuulunud saatejuht ja helikopteripiloot Lauren Sanchez. Nende kahe suhe on kestnud juba mõnda aega ja nad suhtlevad salaja räigete pornosõnumite kaudu.

Lauren Sanchez FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Väljaande National Enquirer teatel on neil olemas Bezose ja ta salakallima mitmed sõnumid, millest vanimad on 2018. aasta aprillist. Jeff Bezos ja ta naine MacKenzie Bezos, kes olid 25 aastat abielus olnud, ei plaaninud siis veel lahutada.

Väljaande esindajad nentisid, et osad nendevahelised sõnumid on nii räiged, et neid ei ole võimalik avalikustada, kuid on ka neid, mis on tavapäraselt romantilised. Lisaks vahetas salapaar omavahel erootilis ja paljastavaid selfisid, millest osad olid samuti räiged.

Kinnitamata andmetel on 54-aastase Bezose ja 49-aastase Sanchezi suhe kestnud vähemalt kaheksa kuud.

Sanchez kolis oma mehest, Hollywoodi talendikütist ja näitlejate agendist Patrick Whitsellist lahku elama umbes üks aasta tagasi ning nad plaanivad lahutada. Sanches ja Whitsell abiellusid 2005 ja neil on kaks last.

Väidetavalt sai Bezose ja Sanchezi suhe alguse ühel lennureisil, kuhu Bezos kutsus mitmeid oma sõpru ja tuttavaid. Lend toimus talle kuuluva, 65 miljonit dollarit maksva eralennukiga.

USA kõmuajakirjanike teatel oli Bezose ja Sanchezi suhte jälile jõudmine üsna keeruline, sest Bezosel oli palju võimalusi seda varjata.

Jeff Bezos FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Jeff Bezose vara suurus on umbes 150 miljonit dollarit. Kuna MacKenzie Bezos on alates Amazoni asutamisest oma mehe kompanjon, siis võib oodata, et lahutades jagavad nad oma vara pooleks.

Bezoste põhielukoht on Washingtoni osariigis Seattle’is. Selle osariigi seaduse järgi tuleb lahutamisel vara jagada võrdselt mehe ja naise vahel. Seda muidugi juhul kui ei ole abieluvara lepingut.

Seega võib MacKenzie Bezosest saada maailma üks rikkamaid või kõige rikkam naine.

Bezostel on palju kinnisvara. Lisaks Seattle’i kodule veel majad Los Angeleses, New Yorgis ja veel kolmes USA linnas. Bezostele kuulub palju eramaad, nad on USA suurimad eramaaomanikud.

Jeff ja MacKenzie Bezos aprillis 2018 Saksamaal Berliinis FOTO: Annegret Hilse / SVEN SIMON / imago/Sven Simon/Scanpix