Video: mees varastas lotopileti arvates, et selle väärtus on 10 000 dollarit, kuid oli 10 miljonit

Uurimisel ilmnes, et Saosongyangi kaasüüriline ostis 30-dollarilise lotopileti 2018. aasta detsembris. Piletiostja arvas, et ta sai umbes 10 000 dollari suuruse võidu ning ta teatas sellest ka Saosongyangile.

Piletiostja läks Sacramentosse lotofirma esindusse ja palus kontrollida oma piletit, kuid seal öeldi pärast kontrollimist, et ta piletil ei ole võitu. Mees kahtlustas oma kaasüürilist Saosongyangi, et ta vahetas piletid ära ja võttis võidupileti endale.

Lotofirma teatas Saosongyangile, et nad peavad läbi viima uurimise, kas pilet on autentne, mitte võltsitud. Samas nad ei teadnud, et Saosongyang on pileti varastanud, kuid siis võttis politsei nendega ühendust, teatades piletivargusest.