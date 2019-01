Uuring: Mona Lisa ei jälgi oma vaatajaid, ta pilk on fikseeritud

Mona Lisa andis nime ka kuulsale psühholoogilisele ilmingule, Mona Lisa efektile, milles pildil olev isik tundub oma vaatajaid jälgivat, ükskõik kus need on.

Paar varasemat uuringut on näidanud, et Mona Lisa pilk on suunatud umbes viis kraadi vaatajast paremale või vasakule. Saksa uuringus ilmnes, et Mona Lisa vaatab 15,4 kraadi paremale.