Pildid ja video: Austraalias lõppes 2018. aasta võimsa liivatormiga

Enne tormi andis Austraalia meteoroloogiakeskus New South Walesi kohta hoiatuse, et seal võib liivatorme ette tulla, teatab express.co.uk.

Naise tehtud videolt on näha, kuidas võimas oranž liivapilv nende poole liigub. Kui torm on neile üsna lähedal, hüppavad nad autosse ja sõidavad minema.

Pere sõnul tekkis neil mulje, et tegemist ei ole enam liivatormi, vaid liivast tsunamiga.

«Sellist looduse vaatemängu ei näe just iga päev,» lausus pere.

New South Walesi tervishoiuamet hoiatas, et inimesed, kellel on kroonilised hingamishaigused nagu astma, peaksid liivatormi ajal olema ettevaatlikud, kuna siis lendab õhus palju väikseid liivaosi.