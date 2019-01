Robert De Niro: ma ei mängi mitte kunagi Donald Trumpi

75-aastase De Niro teatel ei saa ta Trumpi austada ega aktsepteerida, kuna see mees on rassist ja šovinist, teatab ewn.co.za.

De Niro lausub avalikel esinemistel alati midagi Trumpi kohta ja alati on see presidendi vigasid esile toov. Näiteks 2018. aasta juunis teatas De Niro Tony auhindade jagamisel lihtsalt «Fuck Trump».

«Ma ei kavatse mitte kunagi filmis Trumpi kehastada. Mulle pakuvad huvi tegelased, kellel on mingi nõks või konks, mis nad huvitavaks teeb. Trumpil on mitu negatiivset konksu, kuid need on nii negatiivsed, et ma ei suuda teda mängida. Trump on USA president, selle ametiga kaasneb vastutus, kuid Trump ei vastuta. Teda ei huvita keegi peale tema enda,» lausus staar.