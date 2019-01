Hämmastav video: päästekopteri piloot näitas Alpides uskumatut manööverdamisoskust

Prantsuse politsei mäepäästeüksuse (Peloton de Gendarmerie de Montagne) päästekopteri piloodil tuli mäeküljel teha ohtlikke manöövreid, et vigastada saanud suusamatkaja pääseks kopterisse, teatab theguardian.com.

Selle juhtumi jäädvustas 2. jaanuaril Nicolas Derely, kes postitas video Facebooki, kust see edasi levis.

Kopteri piloodil, keda hiljem on ta manööverdamisoskuste pärast mustkunstnikuks nimetatud, õnnestus õhusõiduk tuua lumega kaetud mäele väga lähedale, kuid samas ei puudutanud tiivikulabad mäge.

Päästetöötajad said kopterist välja hüpata ja Brunole appi minna. Vigastatud mehe jalg pandi lahasesse.

Piloot pidi tegema veel teist korda samasuguse ohtliku manöövri ja lendama mäele väga lähedale, et vigastatud mees ja parameedikud pardale pääseksid.

Kannatada saanu viidi Chamonix’ haiglasse, kus ta on seni ravil.

Juhtumist video teinud Nicolas Derely sõnul ei olnud piloodi ja päästemeeskonna jaoks selles juhtumis midagi erilist, sest see on nende igapäevatöö.

Kuid tema silmis oli see eriline, kuna need inimesed riskivad iga päev oma eluga, et teisi aidata.