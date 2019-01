Noormehe seksuaalses ahistamises süüdistatav Kevin Spacey: ta valetas oma vanuse kohta ja üritas minuga flirtida

59-aastast Spaceyt süüdistatakse 18-aastase noormehe seksuaalses ahistamises ning väidetav ahistamisjuhtum leidis aset 2016. aasta juulis Nantucketis asuvas ööklubis The Club Bar, teatab foxneews.com.

Kohus määras, et Spacey ei tohi kohtuda ega olla kontaktis ta kohtusse kaevanud mehe ega tema perega. Sapcey võib saada 90-päevase vanglakaristuse, kui ta neid reegleid rikub või mingi uue seaduserikkumise toime paneb.

Kohtudokumentide kohaselt teatas Spacey, et noormees tahtis Nantucketi ööklubis temaga suhelda ja flirtida, viidates talle kui tuntud näitlejale. Spacey sõnul oli ta siis innuka noormehega suhelnud ja talle käe õlale pannud, kuid mitte midagi muud ei toimunud.

Spacey advokaatide sõnul näitab see, et Spacey ei ahistanud noormeest, vaid see noor ise oli Spaceyga suhtlemisest huvitatud.