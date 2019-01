Kit Harington: «Troonide mängu» viimase hooaja võtted imesid vere välja

Harington valiti HBO kanali «Troonide mängu» ligi kümme aastat tagasi, kuid nüüd on see seriaal lõpuks hakanud seljataha jääma ja ta saab uute projektidega tegeleda, teatab news.com.au.

Kit Harington septembris 2018 teleauhindade Emmyde jagamisel FOTO: KYLE GRILLOT / REUTERS/Scanpix

«Viimase hooaja võtted olid põhimõtteliselt hüvastijätmised. Meile kõigile tulid vahel pisarad silma. Ma ei tea, kas hakkasin võttepaigas nutma lahkuminemise või väsimuse tõttu. Olime kõik viidud viimse piirini ja magamata,» selgitas staar.

Kui «Troonide mängu» igal varasemal hooajal oli kümme osa, siis viimasel, kaheksandal hooajal on vaid kuus osa, millest igaüks on üks tund pikk.

Samas oli võtteperiood ja järeltootmise aeg varasemate hooaegadega võrreldes pikem.

«Võtete vaheajal kommenteerisime kui väsinud ja tüdinenud me oleme. Muidugi meile meeldis see, mida me tegime, kuid ka kõige parem asi võib lõpuks tüütuks osutuda. Loomulikult jääme head seltskonda ja võtetel aset leidnud naljakaid apsakaid igatsema, kuid praeguseks on piir ees,» lisas näitleja.

Kit Harington Jon Snowna «Troonide mängus» FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

Haringtoni teatel saab ta oma väsimuse osaliselt panna intensiivsete võitlussteenide arvele, mida võeti üles mitu kuud. Entertainment Weekly andmetel toimusid need stseenid öisel ajal külmas ja pimedas ligi 60 päeva jooksul.

«Siis mindi võtetega stuudiosse, kus korrati osasid võitlusstseene, mida oli vaja parandada,» teatasid «Troonide mängu» võtetega seotud isikud.

Harington jagas «Troonide mängu» viimase võttepäeva emotsioonidest tehtud fotosid sotsiaalmeedias arvates, et võtted on lõppenud. Kuid siis ilmnes, et stuudio rohelisel taustal tuleb teha veel stseene ja vaadata «must» materjal üle, et leida vead üles.

Harington oli vaid 22-aastane, kui ta läks «Troonide mängu» proovivõttele. Ta oli vahetult enne seda saanud spordivigastuse ja ta silm oli sinine.

Kit Harington 22-aastasena FOTO: Vince Flores / UK Press/Press Association Images/Scanpix

Nüüd on ta 32-aastane ja abielus «Troonide mängu» kaasstaari Rose Lesliega, kes kehastas Jon Snow kallimat Ygritte’i.

Kit Harington ja Rose Leslie abiellusid 23. juunil 2018 FOTO: Jane Barlow / AP/Scanpix

«Troonide mängu» kaheksas hooaeg, mis on viimane, jõuab HBO kanali vaatajateni aprillis.

HBO ei ole viimase hooaja ametlikku reklaamvideot veel avalikustanud.

«Troonide mängu» näitlejad 17. septembril 2018 Emmy auhindade jagamisel Los Angeleses. Vasakult: Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Conleth Hill, Emilia Clarke, Gwendoline Christie, Isaac Hempstead Wright, Jacob Anderson, Nathalie Emmanuel, Liam Cunningham ja Kit Harington FOTO: Willy Sanjuan / AP/Scanpix

Kit Haringtoni näeb nüüd Londoni West Endi Vaudeville’i teatris Sam Shepardi näidendis «True West».

Kit Harington Sam Shepardi näidendis «True West» FOTO: Nils Jorgensen/Capital Pictures / JOR/Scanpix

Kit Harington Sam Shepardi näidendis «True West» FOTO: Nils Jorgensen/Capital Pictures / JOR/Scanpix

Tegemist on komöödiaga, milles kaks stenaristist venda konkureerivad ja loodavad, et just nende käsikiri pakub filmitegijatele huvi.

Haringtoni kaasnäitlejaks on selles lavastuses Johnny Flynn.