Väidetavalt näitab see optiline illusioon, kui stressis sa oled

Pildil on näha kahte kujundit, ülevalt ja alt lainevat «jalga» ja selle juures olevat kera. Pildi põhimustriks on kuuekandilised kujundid. «Jalg» ja taust on lillad, kera on punane.

Väidetavalt töötab see pilt nii: mida kiiremini pall ja «jalg» liiguvad seda suurem on stress, kui need kaks kujundit on peaaegu paigal, on stressi vähe või seda ei ole üldse.

Optiline illusioon, mis väidetavalt näitab stressitaset FOTO: twitter.com

Optilist illusiooni vaadanud edastasid oma kogemusi sotsiaalmeedias.

«See liigub nagu karussell, mis on jäänud viienda kategooria orkaani kätte,» teatas üks kommenteerija.

Teine lisas, et ta näeb umbes sama, sest kujundid liiguvad kiiresti.

Oli ka neid, kes teatasid, et see on küll optiline illusioon, kuid selle autoriks ei ole jaapanlasest neuroloog ja see ei näita stressitaset.

Selle olevat teinud ja sotsiaalmeediasse paisanud ukrainlasest disainer Juri Perepadia.

Perepadia võttis väidetavalt aluseks Jaapani psühholoogi Akioshi Kitaoka poolt 2016 loodud illusioonid, mille põhjalt lõi enda oma.