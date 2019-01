Video: California politsei otsib meest, kes kolm tundi lakkus uksekella

Politsei vaatas lindistust ja tegi kindlaks, et kahtlusalune on 33-aastane Roberto Arroyo. Ta kuulutati tagaotsitavaks.

Politsei teatel on Arroyo neile varasemast teada, kuna ta on saanud karistada avalikkuses narkojoobes olemise ja politseile vastu hakkamise eest.

«See ei olnud just meeldiv, kui leidsime, et seekord on ta toime pannud midagi ebatavalist. Meil ei võtnud kaua aega, et ta isik kindlaks teha,» laususid politseinikud.