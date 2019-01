KGB salafailide kohaselt on Egiptuse Suur püramiid «elus»

Doksaate tegijad leidsid üles kunagise diplomaatilise käskjala, kes oli venelaste Suure püramiidi uurimisega kursis. See mees ei soovinud oma isikut avaldada, kuid ta kirjeldas, mis aastakümneid tagasi aset leidis.

KGB arhiivides olevate püramiididokumentide seas on ka ühe väga kõrgel kohal olnud KGB ametniku teade: «Minu agendid konfiskeerisid Suurt püramiidi uurinud teadlase märkmed ja tähelepanekud. Tegemist on riiklikult tähtsa saladusega».

Lisaks oli üles loetletud Suurest püramiidist leitud objektid, juures märkus, et täpset leiukohta ei ole märgitud.

«15 kasti arheoloogilisi esemeid, üks osaliselt mumifitseeritud surnukeha, üks kivist sarkofaag ja kaheksa kivitahvlit, millel on hieroglüüfid,» on dokumendis.

«Püramiidi uurimise ajal oli tunda tugevat magnetjõudu, mis pärines selle püramiidi kividest. Me ei osanud seda teaduslikult selgitada, selle allikas jäi mõistatuseks. See jõud tekitas ebatavalisi tundeid, külmavärinaid, peapööritust ja uimasust,» on kirjas KGB arhiivis oleval dokumendil.