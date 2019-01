Malaisia ekskuninga venelannast kaasa ootab last

49-aastase sultan Muhammadi abikaasa, 25-aastane Oksana Vojevodina astus möödunud aasta aprillis islami usku ning nüüd teatati, et venelanna ootab last, edastab news.com.au.

Venemaa väljaande Komsomolskaja Pravda teatel tekitas Muhammad V abiellumine välismaalasega ja troonist loobumine Malaisias kriisi, kuna on vaja kiiresti valida uus kuningas.

«Minu tütrel on oma elu ja minul on oma,» lausus Vojevodina kirurgist isa Andrei Gorbatenko, kes on Doni äärse Rostovi üks tuntumaid arste.