Vene tuntud ennustaja Darja Voskobojeva jõudis enne surma öelda, mis ootab päikesemärke 2019. aastal

Siiski jõudis ta avaldada 2019. aasta horoskoobi, milles põhiline on järgmine:

JÄÄR - sel aastal on nii võite kui kaotusi. Uued väljakutsed võivad olla huvitavad, kuid ka murekortse tekitavad. Ära anna lihtsalt alla, vaid usu iseendasse ja oma edusse. Ka kõige halvemas olukorra son positiivne pool.

KAKSIKUD – uus aasta tuleb parem kui oli 2018. aasta. Kaksikud on väga liikuv märk ja uuel aastal ei kao liikumine kuhugi. Pigem on seda veel rohkem ja Kaksikutele see meeldib. «Näitad välja, mis puust sa tegelikult oled,» lisas ennustaja.