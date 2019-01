Lennunduspioneeril Amelia Earhartil oleks tänapäeval raske kadunuks jääda

Earhart teadis, et selline lend on ohtlik, kuid ta võttis selle ikkagi ette, jäädes kadunuks, kirjutab livescience. com.

Seda lennukit otsiti India ookeani mitmest paigast rahvusvahelises koostöös, kuid ei leitud. Sellest hoolimata on lennunduseksperdid seisukohal, et kadumisi on vähem, kuna kasutusel on üleilmne asukoha määramise satelliitnavigatsiooni süsteem ehk GPS ja lende saab jälgida reaalajas. GPSi arendas ja seda kontrollib Ameerika Ühendriikide valitsus.