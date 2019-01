Video: Tennessee kuberner andis armu naisele, kes tappis alaealisena temalt seksi osta tahtnud mehe

Brown on olnud vanglas 15 aastat, mille jooksul ta sai kõrghariduse. Haslami korraldusel pääseb ta selle aasta augustis vabadusse, tegemist on kümne aasta pikkuse tingimisi karistusega.

«Õiglus on pääsenud võidule, Cyntoia Brown on saanud armu. Nii Brown kui Tennessee inimõiguslased, kes võitlevad inimkaubanduse vastu, on saanud suure võidu. See võit kuulub naistele, kes võitlevad naiste ärakasutamise vastu. See on ka tumedanahaliste, diskrimineeritud naiste võit,» teatas Abrams.