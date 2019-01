50-aastane prantsuse meeskirjanik: 50-aastased naised on vanaeided, kelle «parim enne» on möödas

Populaarne kirjanik ja telesaatejuht sõnas glamuuriväljaandele Marie-Claire antud intervjuus, et tema arvates ei ole võimalik armastada naisi, kes on 50-aastased ja vanemad, teatab theguardian.com.

«50-aastaseid ja vanemaid naisi minu jaoks ei eksisteeri. Nad on vanaeided, kellel minu pilk ei peatu. Nende «parim enne» on möödas ja selle tõttu eelistan 25-aastaseid, kellel on mida pakkuda. Eelkõige oma keha, 50-aastastel ei ole enam keha. On vaid kortsud, lisakilod ja lõtvunud nahk,» teatas mitmeid romaaniauhindu võitnud kirjanik intervjuus.

Kirjaniku sõnul säilivad korealannad, hiinlannad ja jaapanlannad kauem nooremad kui eurooplannad ja selle tõttu eelistab ta noori aasialannasid.

Noor jaapanlanna. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Võib olla ma diskrimineerin, kuid ma ei saa olla koos naisega, keda pean häbenema. Minu kogemus on, et aasialannad on need, kes on ilusa välimusega ja mul ei ole midagi häbeneda,» lisas tuntud prantslane.

Moix on saanud mitu mainekat kirjandusauhinda. Oma esimese romaani, 1996 ilmunud «Jubilations vers le ciel» eest sai ta Prix Concourt’i ja Prantsuse Akadeemia Prix François Mauriaci auhinna.

Ta on olnud kolme filmi režissöör ja on Prantsuse France 2 kanali laupäevaõhtuse saate «On n'est pas couché» saatejuht. Tegemist on saatega, milles võetakse nädala sündmused kokku läbi huumori.

Kirjaniku seisukohavõtt tekitas prantslanndes viha, paljud kommenteerisid Moix’ intervjuud sotsiaalmeedias.

Üks neist oli 52-aastane ajakirjanik Colombe Schneck, kes postitas Instagrami pildi oma tuharatest, juures tekst: Vot nii, 52-aastase naise istmik. Sa oled ikka tõeline idioot, kui sa ei saa aru, millest sa ilma jääd. Oled üks ajuta olend».

Feministist kirjanik Mona Chollet teatas Twitteris, et Moix on ajukääbik ning Laura Hulley teatas, et «head uut aastat, seksistid ei ole kuhugi kadunud».

Prantsuse eksesileedi Valerie Trierweiler viitas Moix’le kui terroristile ja tuletas seoses sellega meelde nelja aasta tagust rünnakut satiiriväljaande Charlie Hebdo toimetuses.

Prantsuse parlamendisaadik, president Emmanuel Macroni partei La République En Marche! juhtivliige Olivia Gregoire teatas, et Yann Moix võib olla mainekas ja tuntud kirjanik, kuid lollust ja arrogantsust võib ette tulla igas eas, kaasa arvatud 50-aastasena.