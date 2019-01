Video: Tais abiellusid 100-aastane mees ja 96-aastane naine

Kohal olid ka võimuesindajad, kuna just sageli ei tule ette, et väga eakad abielluvad.

«Nad mõlemad on hea tervise juures, liiguvad iga päev värskes õhus ning vajadusel saavad kiiresti arstide ja õdede abi. Meie eesmärk on muuta inimeste elu viimased aastad õnnelikuks ja see paar on õnnelik,» lausus Isaraphisit.