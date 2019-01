Kas Daniel Craigi pilk vihjas, et Idris Elba on järgmine Bond?

Elba postitas Twitterisse humoorika pildi, mille on teda näha silmanurgast Craigi piilumas, ta käsi on Craigi õlal. Craig jõllitab Elbat läbitungiva pilguga nagu ta peaks Elbat oma suurimaks konkurendiks.

Pilti näinud kommenteerisid, et tegemist on mitmeid vihjeid sisaldava fotoga. Võimalik, et need kaks meest ei saa omavahel üldse läbi ja nad mõlemad oleksid soovinud teineteist kuupeale saata. Või siis nad on parimad sõbrad ja vihjavad olulisele, näiteks James Bondi rollile.