«SIND ON GUUGELDATUD»: lapsed, mehed ja alastipildid - Piret Laos ja Kertu Jukkum vastavad enim guugeldatud küsimustele

Saates selgub, et kõige enam on inimesed guugeldanud Kertu Jukkumi blogi, otsinud temast alastipilte ja meeme ning uurinud muuhulgas, kas tal võiks ka mees või kaksikõde olla.

«See lugu on umbes kümme aastat vana, kui ma avastasin enda kohta ühelt veebilehelt alastipildid, mida ei ole mitte kunagi tehtud, sest minust ei ole tehtud alastipilte,» selgitas Kertu seda, miks inimesed neid üldse otsivad.

«Seal on nagu pea minu oma, kehad on erinevate naiste ja pildid ise on sellised, et on ilusamaid ja on pornograafilisemaid ja on ka väga labased,» kirjeldas ta.

Lisaks tunnistas Kertu, et aastate jooksul on Perekooli käod ka tema kohta kuulujutte levitanud. «Viimati, kui mina sattusin selle teema peale läbi internetiavaruse, siis ma avastasin, et Perekoolis oli tehtud postitus, kus selgitati välja, et tegelikult olen ma lesbi ikkagi.»

«Ja seal olid mõned käod, kes teadsid väga täpselt, et minus on peidus lesbi mis lesbi,» meenutas ta. «Aga ma pean ütlema, et lesbi ma tegelikult ei ole. Mul on mees, ei ole naine.»

Piret Laose kohta on eestlased otsinud kõige enam seda, kui vana ta siis ikkagi on, kus on tema kodukoht ja millistes raadiotes ta töötanud on. Lisaks on otsitud infot ka tema elukaaslase ja lapse kohta.

«Ma olen võetud, tõesti. Elan koos, kihlatu ka, lapse isa,» sõnas Piret tagasihoidlikult.

Küll aga rääkis ta, et pulmad saavad tulla siis, kui tööd vähemaks võetakse. «Ma ei ole kunagi olnud see tüdruk, kes on lapsest saati pikast valgest kleidist ja sellest ette kõndimisest unistanud.»

«Mul ei ole juba plaani paigas alates 10-aastasest saati, et mul nüüd võtab õudsalt aega see orgunn,» tunnistas ta.

Huvitaval kombel on eestlased guugeldanud rohkelt ka Pireti vanust. «Kes siis küsib vanust, ma küsin? Kes?» naeris ta. «Ma olen 33. Ilus number.»

«Mul on kusjuures viimasel ajal järjest rohkem seda reaktsiooni, et aa, kolmkümmend kolm oled? Ma mõtlesin, et sa oled ikka palju noorem!» tunnistas ta. «Tundub, nagu see oleks mingi tohutu vanus!»