Pruut teatas, et pulmakülalised peavad koha leidmiseks lahendama loogikaülesandeid

Osa külalistest postitas pruudi kirja sotsiaalmeediasse, olles selle suhtes väga kriitilised.

Pruut selgitas oma kirjas, et kuna tema ja ta kallim on matemaatikud, siis on ka nende pulmas matemaatikal tähtis roll mängida.

Matemaatilised valemid. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Esimene on loogikaülesanne, mille õige lahendamise puhul leiavad külalised pulmapeol oma istekoha. Selle ülesande koostamisel on lähtutud külaliste matemaatilistest oskustest, igaühe taset arvesse võttes. Iga külaline/paar saab veel mitu ülesannet,» kirjutas pruut.

Pulmalaud. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Pruudi teatel on külaliste seas palju magistri- ja doktorikraadiga matemaatikuid, seega ei peaks loogikaülesanded nende jaoks kontimurdvad olema. Ülesannete koostamisel on lähtutud ka matemaatikutest pulmakülaliste teadustöödest.

«Teadustööde läbivaatamine oli küll aeganõudev, kuid samas üsna meelelahutuslik protsess. Me uurisime asju, mida me tavaliselt ei tee,» kirjutas pruut.

Pruut edastamas sotsiaalmeedias sõnumit. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Pruudi kirja sotsiaalmeedias näinud arvasid, et loogiaülesanne pulmas ei ole just hea mõte, sest pulm on lõbutsemise, mitte karmi matemaatikaga tegelemise koht. Oli ka neid, kelle arvates labastavad matemaatikutest abiellujad külalistele üleandeid teha andes matemaatikat.

Isik, kes postitas pruudi kirja Redditisse kirjutas samas, et saatis pruutpaarile vastuse, mille kohaselt ta ei saa pulmas osaleda.

Üks isik kommenteeris, et need abiellujad peletavad ülesannetega külalisi eemale.

«Võimalik, et nende eesmärk oli iga külalist näidata lollina ja neid solvata,» teatas veel üks kirja lugenu.

Oli ka neid, kes asusid pruuti kaitsma.

«Võib olla tõsi, et kogu ettevõtmine lõppeb krahhiga, kuid samas on see kindlasti lõbus. See on nagu seltskonnamäng,» teatas pruudi kaitsele asunu.